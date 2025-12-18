Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK OTT di Kalsel, 6 Orang Ditangkap

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |22:37 WIB
KPK OTT di Kalsel, 6 Orang Ditangkap
KPK OTT di Kalsel, 6 Orang Ditangkap (Ilustrasi/Dok Okezone)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Setelah di Banten dan Kabupaten Bekasi, Lembaga Antirasuah menggelar operasi senyap di Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Kamis (18/12/2025). 

1. KPK OTT di Kalsel

Adanya OTT tersebut dikonfirmasi Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Menurutnya, tim masih berada di lokasi. 

"Benar, Tim hari ini juga melakukan kegiatan di wilayah Kalsel," kata Budi dalam keterangan tertulisnya. 

Menurutnya, untuk sementara ada enam orang yang ditangkap. Kendati begitu, identitas mereka belum diungkap. 

"Sampai saat ini enam orang sudah diamankan," ujarnya. 

KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk mengumumkan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap. 


 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
KPK OTT di Kalsel OTT KPK KPK
