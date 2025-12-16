Warung di Kalideres Jakbar Terbakar, 18 Unit Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Sejumlah bangunan di Jalan Utan Jati RT 07, RW 11, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat terbakar, Selasa (16/12/2025). Sebanyak 18 unit dan 90 personel pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.

“Objek yang terdampak warung, jenis bangunan rendah,” demikian keterangan yang disampaikan Command Centre Gulkarmat DKI Jakarta, Selasa.

Petugas pemadam kebakaran menerima informasi adanya kebakaran pukul 13.18 WIB dari salah satu warga bernama Luthfi. “Waktu mulai operasi 13.26 WIB, waktu lokalisir 14.20 WIB,” ujar dia.

Untuk memadamkan api, sebanyak 18 unit dan 90 personel pemadam kebakaran dikerahkan menuju lokasi. Saat proses pemadaman masih pendinginan.

“Situasi proses pendinginan. Pengerahan 18 unit dan 90 personel,” katanya.

Belum diketahui penyebab, kronologi hingga ada atau tidaknya korban akibat kebakaran tersebut.

(Arief Setyadi )