Mantan Wapres AS dan Arsitek Perang Irak, Dick Cheney Meninggal di Usia 84 Tahun

JAKARTA – Dick Cheney, mantan wakil presiden dan tokoh penggerak invasi Amerika Serikat (AS) tahun 2003 ke Irak, meninggal dunia pada usia 84 tahun pada Senin (3/11/2025). Cheney meninggal akibat komplikasi pneumonia serta penyakit jantung dan pembuluh darah, ungkap keluarganya dalam sebuah pernyataan pada Selasa (4/11/2025).

"Richard B. Cheney, Wakil Presiden Amerika Serikat ke-46, meninggal dunia tadi malam, 3 November 2025. Beliau berusia 84 tahun," demikian bunyi pernyataan tersebut.

"Istri tercinta yang telah dinikahinya selama 61 tahun, Lynne, putri-putrinya, Liz dan Mary, serta anggota keluarga lainnya mendampingi beliau saat berpulang. Mantan Wakil Presiden tersebut meninggal dunia akibat komplikasi pneumonia serta penyakit jantung dan pembuluh darah."

Cheney, seorang Republikan, dipilih George W. Bush sebagai pasangannya dalam pemilihan presiden tahun 2000 yang kemudian dimenangkan Bush. Ia menjabat sebagai wakil presiden dari 2001 hingga 2009.

Cheney adalah pendukung kuat invasi Irak pada 2003 dan merupakan salah satu pejabat pemerintahan Bush yang paling vokal memperingatkan bahaya dugaan persediaan senjata pemusnah massal di Irak, meski pada akhirnya tidak ada senjata semacam itu yang ditemukan.