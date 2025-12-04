Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berita Duka, Ibunda Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Meninggal Dunia

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |22:45 WIB
Berita Duka, Ibunda Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Meninggal Dunia
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli/Okezone
JAKARTA - Berita duka datang dari keluarga Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Ibunda Menaker Yassierli, Hj. Ruzni Syuib, meninggal dunia. Dalam pesan duka yang diterima Okezone, ibunda Yassierli meninggal dunia pada pukul 18.48 WIB, Kamis (4/12/2025). 

Almarhumah Hj. Ruzni Syuib, saat ini disemayamkan di rumah duka di Padasuka, Bandung, Jawa Barat.

‘’Telah meninggal dunia Ibunda dari Bapak Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan, Hj. Ruzni Syuib, Kamis, 4 Desember 2024, pukul 18.48 WIB,''tulis pesan singkat yang diterima Okezone.

"Mari bersama kita doakan semoga Almarhum diampuni segala khilafannya dan diterima segala amal ibadahnya di sisi Allah Ta’ala,’’demikian isi pesan tersebut.

Okezone telah berusaha mengonfirmasi berita duka tersebut kepada pihak Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban dari pihak Biro Humas Kemnaker.

(Fahmi Firdaus )

      






