Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Korban Hanania Travel 1.430 Orang, Polisi Gandeng PPATK Telusuri Aliran Dana

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |21:30 WIB
Korban Hanania Travel 1.430 Orang, Polisi Gandeng PPATK Telusuri Aliran Dana
Ilustrasi penipuan umrah (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya menyebutkan korban kasus dugaan penipuan perjalanan haji dan umrah yang menyeret Hanania Travel mencapai 1.430 orang.

"Sampai sekarang ada 124 saksi yang diperiksa, baik itu dari korban, saksi karyawan, vendor, influencer, serta satu kuasa hukum dari 1.430 korban," kata Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, Kompol Andaru Rahutomo saat dihubungi, Rabu (1/7/2026).

Dia menyebutkan penyidik masih terus melakukan pengembangan, termasuk menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Di samping itu, kata Andaru, pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana Hanania Travel.

"Sekarang penyidik telah melakukan pemblokiran terhadap tiga rekening perusahaan atas nama Hasanah Taman Internasional. Kemudian dua rekening pribadi. Penyidik juga telah berkoordinasi dengan PPATK untuk mengusut dan menelusuri aliran dana dari Hanania Travel ini," ujar dia.

Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan bos Hanania Travel, Ahmad Syah Farhan atau ASF, sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan/atau penggelapan dana perjalanan umrah.

Sejumlah influencer juga diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut, mulai dari Keanu Angelo, komika Praz Teguh, Paula Verhoeven, pasangan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar, Dara Arafah, Davina Karamoy, hingga Karin Novilda atau Awkarin.

Adapun Ahmad Syah Farhan atau ASF dijerat dengan pasal dugaan penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 486 KUHP dan/atau Pasal 607 KUHP.
 

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/338/3222094/penipuan-gec4_large.jpg
Terungkap! Bos Hanania Pakai Uang Jamaah Umrah untuk Bayar Influencer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/338/3126974/viral-My8B_large.jpg
Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan Tiket Umrah, Agen Travel Dipolisikan !
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/07/525/2934586/kerugian-korban-penipuan-umrah-di-garut-lebih-dari-rp400-juta-dSfMo2bXU4.jpg
Kerugian Korban Penipuan Umrah di Garut Lebih dari Rp400 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/337/2896713/umrah-backpacker-minta-maaf-kemenag-tegaskan-proses-hukum-tetap-berlanjut-rPEYwCquMn.jpg
Umrah Backpacker Minta Maaf, Kemenag Tegaskan Proses Hukum Tetap Berlanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/31/338/2791188/satgas-antimafia-umrah-buka-hotline-pengaduan-jamaah-korban-penipuan-hELgzZnNnN.jpg
Satgas Antimafia Umrah Buka Hotline Pengaduan Jamaah Korban Penipuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/31/337/2790487/soal-travel-umrah-bodong-kemenag-izin-sudah-semakin-longgar-bikin-kami-keteteran-kwz975Quvu.jpg
Soal Travel Umrah Bodong, Kemenag: Izin Sudah Semakin Longgar, Bikin Kami Keteteran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement