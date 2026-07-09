Prakiraan Cuaca di DKI Jakarta Hari Ini: Seluruh Wilayah Cerah, Suhu Tembus 34 Derajat

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di seluruh wilayah DKI Jakarta diprakirakan cerah sepanjang hari. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat di luar ruangan diperkirakan berlangsung tanpa gangguan hujan, pada Kamis (9/7/2026).

Berdasarkan prakiraan cuaca, wilayah Administrasi Kepulauan Seribu diprediksi cerah dengan suhu udara berkisar 28–29 derajat Celsius dan kelembapan udara 57–73 persen.

Sementara itu, Jakarta Pusat juga diperkirakan cerah dengan suhu 25–32 derajat Celsius serta kelembapan 46–82 persen. Di Jakarta Utara, cuaca cerah diprakirakan berlangsung dengan suhu udara 26–30 derajat Celsius dan kelembapan 51–79 persen.

Adapun Jakarta Barat diprediksi cerah dengan suhu berkisar 25–33 derajat Celsius, sementara tingkat kelembapan mencapai 44–86 persen.

Cuaca cerah juga diperkirakan menyelimuti Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Kedua wilayah tersebut diprediksi menjadi kawasan dengan suhu tertinggi di Jakarta, yakni mencapai 34 derajat Celsius. Di Jakarta Selatan, suhu udara berkisar 24–34 derajat Celsius dengan kelembapan 32–85 persen, sedangkan Jakarta Timur memiliki suhu 25–34 derajat Celsius dengan kelembapan 35–78 persen.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk tetap menjaga kondisi tubuh, mencukupi kebutuhan cairan, serta menggunakan pelindung dari paparan sinar matahari, mengingat suhu udara pada siang hari diperkirakan cukup panas.

(Awaludin)

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