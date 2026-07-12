Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Cerah Berawan, Suhu Capai 34 Derajat Celsius

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek, didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan sepanjang hari, pada Minggu (12/7/2026).

Pada pagi hari, cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan. Memasuki siang hingga sore hari, kondisi cuaca diprakirakan berubah menjadi cerah berawan hingga berawan tebal di sejumlah wilayah.

Untuk suhu udara, Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berada pada kisaran 20-32 derajat Celsius. Sementara itu, wilayah lainnya di Jawa Barat diperkirakan memiliki suhu udara antara 26-34 derajat Celsius.

Kelembapan udara diprakirakan berkisar 30-85 persen dengan angin permukaan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5-30 kilometer per jam.

Masyarakat diimbau tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca terkini, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hingga sore hari.



(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.