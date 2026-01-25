Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hari Ketiga Longsor Pasir Langu: 9 Tewas, 81 Orang Masih Dicari

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |15:58 WIB
Hari Ketiga Longsor Pasir Langu: 9 Tewas, 81 Orang Masih Dicari
Longsor Pasir Langu Bandung Barat (foto: Okezone)
BANDUNG BARAT - Operasi pencarian dan pertolongan korban tanah longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, telah memasuki hari ketiga. 

Berdasarkan data yang dimutakhirkan hingga Minggu (25/1/2026) pukul 12.00 WIB, jumlah korban meninggal dunia tercatat sebanyak sembilan orang.

"Tim SAR gabungan mencatat sembilan orang meninggal dunia," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari.

Selain korban meninggal, sebanyak 23 jiwa dilaporkan selamat, sementara 81 orang lainnya masih dalam pencarian. Dengan demikian, total sementara korban terdampak mencapai 113 jiwa. Data tersebut, menurut Muhari, masih bersifat sementara dan terus diverifikasi di lapangan.

 

