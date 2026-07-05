Polisi Tewas Terlindas Truk di Tol Joglo, Sopir Wing Box Ditahan dan Jadi Tersangka

JAKARTA - Polisi menetapkan pengemudi wing box berinisial Y (48), sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan anggota Banit Induk 4 Sat Patroli Jalan Raya Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Aipda Endang Karyana, meninggal dunia. Tersangka saat ini juga sudah ditahan.

“(Pengemudi) kendaraan wing box sudah ditahan," kata Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Reza Hafiz Gumilang kepada wartawan, dikutip Minggu (5/7/2026).

Dikatannya, pengemudi wing box berinisial Y itu diduga mengantuk saat mengemudi. Akibatnya, kendaraan Y menabrak truk hingga terdorong ke depan, dan menabrak Aipda Endang, yang berdiri di garis chevron.

"Karena dia mengantuk sehingga menabrak kendaraan light truck yang sedang gangguan," tutup Kompol Reza.

Sekadar diketahui, anggota PJR Aipda Endang Karyana tewas terlindas saat sedang menolong kendaraan mogok di Ruas Tol Joglo arah Pondok Pinang.

Saat proses evakuasi berlangsung, dari arah Tangerang datang kendaraan Isuzu Wing Box bernomor polisi B 9663 TXW yang menabrak ban belakang truk ringan tersebut.