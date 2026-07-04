Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rumah Pengacara di Jaktim Dilempar Molotov, Pelaku Diburu Polisi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |13:19 WIB
Rumah Pengacara di Jaktim Dilempar Molotov, Pelaku Diburu Polisi
Ilustrasi molotov (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Viral rumah milik pengacara bernama Sulardi dilempar bom molotov di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Saat ini, polisi masih menyelidiki dan memburu pelaku pelemparan tersebut.

"Benar telah terjadi percobaan pembakaran dan pengerusakan dengan pelemparan benda (molotov) di rumah kawasan Jalan Mustika Ratu, Ciracas, Jakarta Timur beberapa waktu lalu," ujar Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Made Budi, Sabtu (4/7/2026).

Menurutnya, dugaan percobaan pembakaran dan perusakan itu berdasarkan keterangan para saksi yang berada di lokasi kejadian. Dari keterangan tersebut, aksi pelemparan diduga dilakukan oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor sambil membawa sebuah botol yang diindikasikan sebagai bom molotov.

"Lalu, para saksi melihat diduga pelaku melemparkan botol dengan indikasi (bom molotov) ke arah pagar dari rumah korban," tuturnya.

Ia menambahkan, usai melakukan pelemparan bom molotov tersebut, kedua terduga pelaku langsung meninggalkan lokasi kejadian. Saat ini, polisi masih menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi dan mendalami identitas para terduga pelaku.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/337/3208905/komnas_ham-6EUn_large.jpg
Komnas HAM Temui Tim Dokter RSCM Cek Kondisi Aktivis KontraS Andrie Yunus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/337/3208449/tni-t1ws_large.jpg
Bagaimana Kelanjutan Kasus 4 Prajurit Terduga Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS? Ini Kata TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/337/3206954/anies-oLTj_large.jpg
Anies: Aktivis KontraS yang Disiram Air Keras Masih Diisolasi di RSCM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/337/3206836/natalius_pigai-5EIB_large.jpg
Menteri Pigai Kecam Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS: Premanisme Tidak Boleh Hidup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/337/3195476/teror-MoEu_large.jpg
Diteror, Aktivis Greenpeace dan Kreator Konten Lapor Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184310/densus-MObq_large.jpg
Kelompok Teror Manfaatkan Medsos dan Game Online Merekrut Anak-Anak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement