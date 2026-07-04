Rumah Pengacara di Jaktim Dilempar Molotov, Pelaku Diburu Polisi

JAKARTA - Viral rumah milik pengacara bernama Sulardi dilempar bom molotov di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Saat ini, polisi masih menyelidiki dan memburu pelaku pelemparan tersebut.

"Benar telah terjadi percobaan pembakaran dan pengerusakan dengan pelemparan benda (molotov) di rumah kawasan Jalan Mustika Ratu, Ciracas, Jakarta Timur beberapa waktu lalu," ujar Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Made Budi, Sabtu (4/7/2026).

Menurutnya, dugaan percobaan pembakaran dan perusakan itu berdasarkan keterangan para saksi yang berada di lokasi kejadian. Dari keterangan tersebut, aksi pelemparan diduga dilakukan oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor sambil membawa sebuah botol yang diindikasikan sebagai bom molotov.

"Lalu, para saksi melihat diduga pelaku melemparkan botol dengan indikasi (bom molotov) ke arah pagar dari rumah korban," tuturnya.

Ia menambahkan, usai melakukan pelemparan bom molotov tersebut, kedua terduga pelaku langsung meninggalkan lokasi kejadian. Saat ini, polisi masih menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi dan mendalami identitas para terduga pelaku.

(Arief Setyadi )

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