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Viral! Mobil BYD Tabrak Gedung di SCBD, Penyebab Masih Diselidiki Polisi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |17:30 WIB
Viral! Mobil BYD Tabrak Gedung di SCBD, Penyebab Masih Diselidiki Polisi
Mobil BYD Tabrak Gedung di SCBD (foto: dok ist)
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JAKARTA - Sebuah mobil listrik BYD menabrak kaca gedung di area parkir LG Treasury Tower, kawasan District 8, SCBD, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2026) pagi. Insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa dan telah diselesaikan secara kekeluargaan.

Kapolsek Metro Kebayoran Baru, AKBP Nugrahadi Kusuma mengatakan, polisi langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan mengenai peristiwa tersebut.

"Setelah menerima informasi, personel langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan memastikan situasi tetap aman," ujar Nugrahadi, Rabu (15/7/2026).

Dari hasil pemeriksaan, mobil tersebut menabrak bagian kaca gedung hingga menyebabkan kaca pecah. Petugas kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mendokumentasikan kerusakan, serta membuat laporan kepolisian terkait insiden tersebut.

 

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