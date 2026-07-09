Truk Sampah Jakarta Tabrak Pohon Usai Pecah Ban, Satu Orang Jadi Korban

JAKARTA - Truk sampah milik Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Pusat, mengalami kecelakaan di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (9/7/2026). Akibat insiden tersebut, sopir truk dilarikan ke rumah sakit.

Kerabat korban, Abdurrahman, mengatakan kecelakaan bermula saat sopir mengemudikan truk dari kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Di tengah perjalanan, ban truk dilaporkan pecah.

"Saya tanya memang tadi katanya pecah ban, lalu oleng ke kanan," ujar Abdurrahman saat ditemui di lokasi kejadian, Kamis (9/7/2026).

Menurut dia, sopir sengaja mengarahkan truk ke lajur kanan karena di sisi kiri jalan terdapat banyak kendaraan yang melintas.

"Kalau dia oleng ke kiri lagi banyak kendaraan, makanya dia milih oleng ke kanan," ujarnya.