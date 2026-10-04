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Gempa M6,1 Guncang Sumba Barat Daya, BMKG Ungkap Penyebabnya

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |13:31 WIB
Gempa M6,1 Guncang Sumba Barat Daya, BMKG Ungkap Penyebabnya
Gempa NTT (foto: freepik)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan adanya gempa berkekuatan magnitudo (M) 6,1 terjadi di Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, menjelaskan, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif.

“Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan turun (normal fault),” katanya, Minggu (4/10/2026).

Dia menyebutkan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,9 pada kedalaman 30 km. Kemudian, episenter gempa bumi terletak pada koordinat 9,84° LS; 118,90° BT, atau tepatnya berlokasi di laut 29 km barat daya Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.

“Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami,” ujarnya.

 

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Topik Artikel :
BMKG Gempa Gempa NTT
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