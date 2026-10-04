Gempa M6,1 Guncang Sumba Barat Daya NTT, BMKG Catat 62 Gempa Susulan

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan 6,1 magnitudo yang mengguncang kawasan Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengakibatkan satu orang luka ringan dan sejumlah rumah warga serta fasilitas sekolah mengalami kerusakan, pada Minggu (4/10/2026).

"Kerusakan di beberapa wilayah pada kategori kerusakan sedang dan juga diinformasikan ada satu orang luka ringan. Kerusakan tersebut ada di wilayah Perokonda, ada di SD Islam dan dua rumah warga," ungkap Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teguh Rahayu, dalam konferensi pers, Minggu (4/10/2026).

Menurut Rahayu, berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan, getaran gempa bumi ini berada pada tingkat intensitas IV hingga VI MMI di sejumlah wilayah: Skala VI MMI: Dirasakan di Kodi Balaghar, Kodi Bangedo, dan Kodi (Sumba Barat Daya). Pada skala ini, getaran dirasakan oleh semua penduduk hingga membuat sebagian besar warga terkejut dan berlarian keluar rumah.

Skala IV MMI: Dirasakan di Kota Tambolaka, Kota Waikabubak, Kota Waibakul, dan Kota Raba (dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah). Skala III MMI: Dirasakan di Kota Bima (getaran terasa nyata di dalam rumah seakan-akan ada truk yang sedang berlalu).

"Gempa dapat dirasakan pada skala IV hingga VI MMI," ucapnya.