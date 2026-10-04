Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M6,1 Guncang Sumba Barat Daya NTT, BMKG Catat 62 Gempa Susulan

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |13:15 WIB
Gempa M6,1 Guncang Sumba Barat Daya NTT, BMKG Catat 62 Gempa Susulan
Gempa NTT (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan 6,1 magnitudo yang mengguncang kawasan Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengakibatkan satu orang luka ringan dan sejumlah rumah warga serta fasilitas sekolah mengalami kerusakan, pada Minggu (4/10/2026).

"Kerusakan di beberapa wilayah pada kategori kerusakan sedang dan juga diinformasikan ada satu orang luka ringan. Kerusakan tersebut ada di wilayah Perokonda, ada di SD Islam dan dua rumah warga," ungkap Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teguh Rahayu, dalam konferensi pers, Minggu (4/10/2026). 

Menurut Rahayu, berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan, getaran gempa bumi ini berada pada tingkat intensitas IV hingga VI MMI di sejumlah wilayah: Skala VI MMI: Dirasakan di Kodi Balaghar, Kodi Bangedo, dan Kodi (Sumba Barat Daya). Pada skala ini, getaran dirasakan oleh semua penduduk hingga membuat sebagian besar warga terkejut dan berlarian keluar rumah. 

Skala IV MMI: Dirasakan di Kota Tambolaka, Kota Waikabubak, Kota Waibakul, dan Kota Raba (dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah). Skala III MMI: Dirasakan di Kota Bima (getaran terasa nyata di dalam rumah seakan-akan ada truk yang sedang berlalu).

"Gempa dapat dirasakan pada skala IV hingga VI MMI," ucapnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Gempa NTT
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/04/340/3245856//viral-ZoWB_large.jpg
Bangunan Rumah dan Sekolah Rusak Akibat Gempa Dahsyat M6,1 Sumba Barat Daya NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/338/3245780//hujan-3oG8_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek, Hujan Bakal Melanda Bogor hingga Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/340/3245778//gempa_ntt-s45R_large.jpg
Pascagempa Dahsyat, Warga NTT Diberi Pendampingan Psikososial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/337/3245792//ilustrasi-UZGD_large.jpg
BMKG: Indonesia Masih Didominasi Kemarau, Hujan Lebat di Berpotensi Turun Awal Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/337/3245757//bnpb_menanggapi_sorotan_ombudsman_terkait_penanganan_gempa_ntt-Pgb2_large.jpeg
BNPB Tanggapi Temuan Ombudsman Soal Penanganan Pascagempa M7,7 NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/337/3245753//ombudsman_menyoroti_kondisi_pengungsian_korban_gempa_ntt-X5Vt_large.jpeg
Ombudsman RI Soroti Penanganan Bencana Gempa M 7,7 NTT, Kritis Layanan Dasar Pengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement