Gempa Besar M5,8 Guncang Calang Aceh Jaya

JAKARTA – Gempa besar dengan kekuatan magnitudo (M) 5,8 terjadi di Calang, Aceh Jaya, Aceh pada pukul 06.37 WIB, Minggu (4/10/2026). Gempa tersebut berada di kedalaman 26 km.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menjelaskan, gempa berada pada koordinat 4.50 Lintang Utara dan 95.01 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.8, 4-Okt-26 06:37:32 WIB, Lok: 4.54 LU - 95.01 BT (64 km Barat CALANG-ACEHJAYA), Kedlmn: 26 km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG dilihat Okezone.

BMKG juga menjelaskan, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan Dirasakan (MMI) III-IV Aceh Besar, Banda Aceh, Aceh Barat, II Aceh Selatan, Pidie Jaya, Bener Meriah, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Sigli.

Hingga berita ini tayang, belum diketahui apakah ada atau tidak korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” demikian keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )

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