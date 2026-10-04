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Bangunan Rumah dan Sekolah Rusak Akibat Gempa Dahsyat M6,1 Sumba Barat Daya NTT

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |10:50 WIB
Bangunan Rumah dan Sekolah Rusak Akibat Gempa Dahsyat M6,1 Sumba Barat Daya NTT
Foto Bangunan Rusak saat Gempa NTT Bulan Agustus/IMG
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut gempa dengan kekuatan 6,1 magnitudo yang mengguncang Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Minggu (4/10/2026), menyebabkan sejumlah bangunan rusak.

“Dampak gempa juga dilaporkan memicu kerusakan fisik pada beberapa fasilitas publik dan hunian warga,”ujar Plh Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Dr. Ardhasena Sopaheluwakan.

Laporan sementara mencatat kerusakan bangunan rumah warga dan gedung sekolah berada di Desa Pero Kondha, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya.

"Hasil analisis dari BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9 pada kedalaman 30 km," ujarnya.

Dia menjelaskan, melihat lokasi episentrum dan kedalaman hiposentrumnya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif. Gempa diduga kuat berasosiasi dengan Sesar Waikabubak.

 

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