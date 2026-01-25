Tanpa Tali Pengaman, Pemanjat Tebing AS Taklukkan Pencakar Langit Taipei 101

JAKARTA — Pendaki tebing asal Amerika Serikat (AS), Alex Honnold, pada Minggu (25/1/2026) mendaki gedung pencakar langit Taipei 101 tanpa tali atau peralatan pelindung apa pun. Pendakian ini berlangsung selama sekitar 90 menit dari dasar hingga mencapai puncak.

Honnold, yang mengenakan kemeja lengan pendek merah, disambut sorak sorai kerumunan di jalanan saat ia mencapai puncak setinggi 508 meter, demikian dilansir Associated Press.

Honnold, yang dikenal karena pendakian tanpa tali di El Capitan, Taman Nasional Yosemite, mendaki salah satu sudut Taipei 101 menggunakan tonjolan kecil berbentuk L sebagai pijakan. Secara berkala, ia harus bermanuver dan memanjat sisi-sisi struktur hias besar yang menjorok keluar dari menara, menarik dirinya ke atas dengan tangan kosong.

Gedung ini memiliki 101 lantai, dengan bagian tersulit adalah 64 lantai di bagian tengah — “kotak bambu” yang memberikan bangunan ini tampilan khasnya. Terbagi menjadi delapan bagian, setiap segmen memiliki delapan lantai pendakian curam dan menggantung yang diikuti oleh balkon, tempat ia beristirahat sejenak saat mendaki ke atas.