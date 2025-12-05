Taiwan: Beijing Gelar Operasi Militer, Kerahkan Kapal Perang ke Laut Cina Selatan

JAKARTA - Taiwan menyatakan bahwa China mengerahkan kapal perang untuk "operasi militer" yang membentang ratusan kilometer dari Laut Kuning hingga Laut Cina Selatan, yang menimbulkan "ancaman" bagi kawasan tersebut.

Beijing, yang menganggap Taiwan sebagai wilayahnya sendiri, tidak membenarkan maupun membantah manuver tersebut.

Kementerian Pertahanan Taiwan dan badan keamanan lainnya memantau aktivitas China dan memiliki "pemahaman penuh atas situasi tersebut", ujar juru bicara Kantor Kepresidenan, Karen Kuo, kepada wartawan pada Jumat, (5/12/2025).

Ia tidak menyebutkan berapa banyak kapal China yang terlibat dalam pengerahan tersebut, tetapi sebuah sumber keamanan mengatakan jumlahnya "signifikan". Sumber tersebut berbicara dengan syarat anonim karena mereka tidak berwenang berbicara kepada media.

Operasi tersebut tidak terbatas pada Selat Taiwan, tetapi meluas dari Laut Kuning bagian selatan hingga Laut Cina Timur dan terus ke Laut Cina Selatan, bahkan hingga Pasifik Barat," kata Kuo.

"Ini memang menimbulkan ancaman dan dampak bagi Indo-Pasifik dan seluruh kawasan," ujarnya.