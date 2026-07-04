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Komisi I DPR Soroti Tewasnya Ibu Hamil di Intan Jaya, Minta Investigasi Transparan

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |21:30 WIB
Komisi I DPR Soroti Tewasnya Ibu Hamil di Intan Jaya, Minta Investigasi Transparan
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono (foto: Okezone)
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JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menyampaikan duka cita atas meninggalnya seorang ibu yang tengah hamil tujuh bulan dalam insiden kontak senjata di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Ia menilai tewasnya warga sipil tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang harus diusut secara menyeluruh.

"Kehilangan nyawa warga sipil, terlebih seorang ibu hamil beserta janin yang dikandungnya, merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan dan tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa di tengah situasi konflik yang berlangsung di Papua," kata Dave, Sabtu (4/7/2026).

Politikus Partai Golkar itu menegaskan perlindungan terhadap masyarakat sipil harus menjadi prioritas utama dalam setiap operasi keamanan. Ia meminta aparat bertindak secara profesional, terukur, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Di sisi lain, Dave juga mengecam tindakan kelompok bersenjata yang kerap menjadikan permukiman warga sebagai tempat berlindung maupun tameng.

Mengingat masih adanya perbedaan informasi mengenai kronologi insiden tersebut, Dave mendorong dilakukan penyelidikan secara objektif dan transparan agar seluruh fakta dapat terungkap.

"Kami mendorong agar dilakukan pendalaman fakta secara menyeluruh, objektif, dan transparan oleh pihak-pihak yang berwenang. Langkah ini penting untuk memastikan duduk perkara yang sebenarnya," ujarnya.

 

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Topik Artikel :
DPR RI Intan Jaya papua
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