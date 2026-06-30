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DPR Resmi Setujui Tujuh Anggota KIP Periode 2026-2030, Ini Daftar Lengkapnya

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |13:21 WIB
DPR Resmi Setujui Tujuh Anggota KIP Periode 2026-2030, Ini Daftar Lengkapnya
DPR Resmi Setujui Tujuh Anggota KIP (foto: Okezone)
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JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui tujuh calon anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2026-2030. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 yang digelar pada Selasa (30/6/2026).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono memaparkan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 19 calon anggota KIP periode 2026-2030 yang telah diusulkan Presiden. Menurutnya, uji kelayakan dan kepatutan tersebut telah dilaksanakan pada 24-25 Juni 2026.

"Proses uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KIP berlangsung dengan lancar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan dilakukan secara terbuka. Masing-masing calon menyampaikan pemaparan rencana kerja, kemudian dilanjutkan dengan sesi pendalaman melalui proses tanya jawab," kata Dave dalam rapat paripurna.

Dave menjelaskan, Komisi I DPR RI kemudian menggelar rapat internal tertutup pada 25 Juni 2026 untuk memilih tujuh calon anggota KIP. Pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme musyawarah.

 

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Topik Artikel :
Anggota KIP KIP DPR RI
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