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DPR Dorong Kolaborasi Pusat-Daerah Percepat Infrastruktur Jabar

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |13:03 WIB
DPR Dorong Kolaborasi Pusat-Daerah Percepat Infrastruktur Jabar
Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko (Foto: Ist/Okezone)
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JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko, menegaskan percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat membutuhkan sinergitas kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar proyek strategis dapat selesai tepat waktu dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia membutuhkan pembangunan infrastruktur yang lebih terintegrasi. Hal itu penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta memperkuat ketahanan terhadap bencana hidrometeorologi.

“Pembangunan infrastruktur di Jawa Barat tidak boleh berjalan parsial. Seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah daerah. Sinergi menjadi kunci agar setiap proyek strategis dapat terealisasi tepat waktu dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Sudjatmiko dalam keterangannya, dikutip Sabtu (4/7/2026).

Salah satu hambatan utama dalam pembangunan infrastruktur, kata Sudjatmiko, adalah lambannya proses pembebasan lahan di tingkat daerah. Padahal, pemerintah pusat melalui kementerian teknis telah menyiapkan program dan dukungan anggaran yang memadai.

Ia menilai, jika persoalan tersebut tidak segera diselesaikan, pembangunan dapat mengalami keterlambatan sekaligus menghambat penyerapan anggaran negara. Contohnya, sejumlah proyek infrastruktur di Jawa Barat, termasuk pembangunan flyover di Kota Bekasi, yang secara teknis telah siap namun masih terkendala pembebasan lahan. 

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Topik Artikel :
Jawa Barat DPR RI Infrastruktur
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