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4 Penyelundupan Narkoba di Lapas-Rutan Jakarta Digagalkan, Modus Sembunyikan di Organ Intim

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |16:56 WIB
4 Penyelundupan Narkoba di Lapas-Rutan Jakarta Digagalkan, Modus Sembunyikan di Organ Intim
Petugas menggagalkan upaya penyelundupan narkoba di Lapas Narkotika Jakarta.
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JAKARTA – Petugas Lapas Narkotika Jakarta dan Rutan Kelas I Jakarta Pusat (Salemba) pada Senin (15/6/2026) menggagalkan empat upaya penyelundupan narkoba dalam satu hari. Modus yang digunakan beragam, mulai dari menyembunyikan barang terlarang di organ intim, botol obat batuk, hingga kunciran rambut.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DKI Jakarta, Wachid Wibowo, mengatakan dua kasus diungkap petugas Lapas Narkotika Jakarta melalui pemeriksaan ketat di Pintu Pengamanan Utama (P2U).

Petugas mengamankan pelaku yang membawa dua paket berisi barang diduga narkotika dengan berat total 8,72 gram. Dalam waktu yang hampir bersamaan, petugas kembali menemukan dua paket berisi barang diduga narkotika dengan berat total 20,30 gram.

"Dari hasil pemeriksaan awal, kedua pelaku menggunakan modus yang sama, yakni menyembunyikan paket diduga narkotika di bagian organ intim untuk mengelabui petugas," ujar Wachid dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).

Pada hari yang sama, petugas Rutan Salemba juga menggagalkan dua upaya penyelundupan narkoba lainnya dengan modus berbeda. Seorang perempuan berinisial NA (42) kedapatan menyelundupkan cairan etomidate yang dimasukkan ke dalam botol obat batuk.

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