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Prabowo Sambut Kedatangan PM India Narendra Modi di Halim

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |17:59 WIB
Prabowo Sambut Kedatangan PM India Narendra Modi di Halim
Prabowo Sambut Kedatangan PM India Narendra Modi di Halim
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin (6/7/2026).

Pantauan Okezone, Prabowo menunggu PM Modi langsung di bawah tangga garbarata. Selanjutnya, keduanya saling berjabat tangan erat dan berjalan bersama. Keduanya pun tampak menikmati tarian None Kemayoran sebelum PM Modi memasuki mobil kepresidenan.

Sebelumnya, Prabowo terlebih dulu mengantar kepulangan PM Singapura Lawrence Wong di tempat yang sama. Diketahui, Presiden Prabowo dan PM Wong telah melakukan pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta.

Selain itu tampak, Menko Polkam Djamhari Chaniago, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga turut mendampingi Presiden Prabowo.

Diketahui, Modi melakukan kunjungan ke Indonesia pada 6—8 Juli 2026. Modi diagendakan akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (7/6/2026).

“Atas undangan Presiden Prabowo, Perdana Menteri Narendra Modi akan berada di Indonesia selama dua malam. Kunjungan ini akan mencakup Jakarta dan Yogyakarta,” ungkap Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty.

Lebih lanjut, Chakravorty mengatakan bahwa pertemuan Modi dengan Prabowo akan membahas berbagai isu strategis, baik hubungan bilateral maupun perkembangan regional dan global.

Selain itu, kedua kepala negara akan membahas sejumlah kerja sama yang diproyeksikan akan menghasilkan sejumlah nota kesepahaman (MoU) di berbagai sektor strategis. “Di antara MoU yang sedang dipersiapkan, akan ada kerja sama di bidang kesehatan, antariksa, ilmu pengetahuan dan teknologi, farmasi, ketahanan pangan, pendidikan, serta hilirisasi,” kata Chakravorty.

 

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