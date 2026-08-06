Prabowo Undang Peneliti BRIN ke Istana Siang Ini, Bahas Riset Energi-Sampah





JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumpulkan para peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Menurut informasi, pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.00 WIB dan akan dihadiri perwakilan Kepala Organisasi Riset (KaOR), Kepala Pusat Riset (KaPR), peneliti, serta jajaran struktural BRIN.

Informasi ini langsung dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. “Direncanakan demikian,” kata Prasetyo dalam keterangannya.

Prasetyo menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk memaparkan berbagai hasil riset BRIN yang dapat mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.

“BRIN akan memaparkan beberapa hasil hasil penelitian yang memang fokus kepada membantu pencapaian program-program prioritas pemerintah,” kata Prasetyo.