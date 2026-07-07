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Prabowo Terima Kunjungan Kenegaraan PM Narendra Modi di Istana Merdeka

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |10:41 WIB
Prabowo Terima Kunjungan Kenegaraan PM Narendra Modi di Istana Merdeka
Presiden Prabowo menerima kunjungan PM India, Shri Narendra Modi di Istana Merdeka (foto: dok Okezone)
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JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) India, Shri Narendra Modi, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi, iring-iringan mobil PM Narendra Modi terlebih dahulu melintasi Monas. Kedatangan PM Modi ke Istana Merdeka turut dikawal 17 unit motoris dan 120 pasukan berkuda.

Iring-iringan rombongan PM Modi tiba di Istana sekitar pukul 10.20 WIB. Sebanyak 1.300 siswa sekolah dasar (SD) telah berbaris di Istana menyambut kedatangan Modi.

Saat turun dari mobil limosin hitam yang membawanya, Modi langsung disambut oleh Prabowo. Prabowo lalu memberi hormat ke Modi, mereka lalu berpelukan. Penampilan tari Kreasi Betawi Kemilau Jakarta juga ikut andil menyambut kedatangan PM Modi.

Prabowo dan PM Modi kemudian berjalan menuju pelataran Istana Merdeka. Kedua lagi kebangsaan dari kedua negara lalu diperdengarkan. Terdengar ada 21 dentuman meriam sebagai tanda penghormatan.

Setelahnya, Prabowo dan Modi melakukan inspeksi pasukan. Kemudian, Prabowo dan Modi saling memperkenalkan delegasi masing-masing negara. Mereka lalu memasuki Ruang Kredensial untuk sesi foto bersama dan pengisian buku tamu.

 

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