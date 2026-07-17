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Pria Ditemukan Tewas dengan Luka Tembak di Hotel Kuningan, Polisi: Diduga Bunuh Diri

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |20:05 WIB
Pria Ditemukan Tewas dengan Luka Tembak di Hotel Kuningan, Polisi: Diduga Bunuh Diri
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JAKARTA - Seorang pria berinisial WH (47) yang ditemukan tewas dengan luka tembak di salah satu hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, diduga bunuh diri. Pihak kepolisian saat ini masih mendalami kejadian tersebut guna memastikan penyebab pasti kematian korban.

“Dugaan meninggal dunia karena dugaannya ya mengakhiri hidupnya sendiri," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi Wibowo, kepada wartawan, Jumat (17/7/2026).

Joko menerangkan bahwa senjata api yang diduga digunakan oleh WH untuk mengakhiri hidupnya adalah miliknya sendiri. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya surat izin kepemilikan senjata yang lengkap di lokasi kejadian.

“Senjatanya pun juga lengkap, ada suratnya kok,” ujar Joko.

Pihak kepolisian masih terus menyelidiki kasus kematian WH. Berdasarkan dugaan awal, korban nekat mengakhiri hidupnya karena dipicu oleh adanya masalah pribadi.

“Jadi ada masalah pribadi dia. Dugaan masalah pribadi dengan istri,” jelasnya.

Adapun jasad WH (47) pertama kali ditemukan pada Rabu (15/7/2026) malam oleh saksi yang merupakan petugas hotel. Saat ditemukan, terdapat luka tembak pada tubuh korban.

(Rahman Asmardika)

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