Dua Jasad Pria Ditemukan di Saluran Air Bekasi, Polisi Tangkap Empat Orang

BEKASI – Polisi menangkap empat orang terkait penemuan dua jasad pria di saluran air Jalan Mustikajaya, Kelurahan Cimuning, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat ini, penyidik masih mendalami peran para pelaku serta motif di balik peristiwa tersebut.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Andi M Iqbal, membenarkan bahwa empat orang telah diamankan dalam kasus tersebut.

"Pelaku empat orang sudah kami amankan," kata Andi kepada wartawan, Sabtu (20/6/2026).

Meski demikian, Andi belum membeberkan secara rinci kronologi penemuan kedua korban maupun proses penangkapan para pelaku. Menurutnya, polisi masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mengungkap fakta-fakta di balik kasus tersebut.

"Untuk motifnya masih kami selidiki, apakah begal atau apa," ujarnya.