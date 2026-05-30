Tragis! Pria Tewas Bunuh Diri Usai Lompat di Jembatan Tol Jagorawi

JAKARTA - Seorang pria berinisial I nekat loncat dari jembatan Tol Jagorawi. Ia pun dinyatakan tewas usai diduga melakukan aksi bunuh dirinya tersebut.

Kapolsek Makasar Kompol Sumardi mengatakan, polisi menduga korban meninggal usai melompat dari atas jembatan di kawasan tersebut.

“Iya betul ada orang meninggal di duga bunuh diri,” kata Kompol Sumardi kepada wartawan, Sabtu (30/5/2026).

Menurut Sumardi, peristiwa itu bermula saat warga melihat seseorang dalam kondisi meninggal dunia dan melaporkannya ke polisi. Petugas kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan.

“Untuk kronologi ada warga yg meliat ada orang meninggal dan melaporkan ke polsek dan ditindak lanjuti dan didapat info bahwa orang tersebut bunuh diri lompat dari Jembatan Kodam dan barang yang ditinggalkan diatas jembatan ada tas berisi dompet, HP, sendal digantung di motor,” ujarnya.