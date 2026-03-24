Seorang Wanita Cantik Nekat Ingin Bunuh Diri di Depan Istana Merdeka, Begini Kronologinya!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |14:24 WIB
Seorang Wanita Cantik Nekat Ingin Bunuh Diri di Depan Istana Merdeka, Begini Kronologinya!
Kronologi Lengkap Wanita Cantik Nekat Ingin Bunuh Diri di Depan Istana Merdeka
JAKARTA - Seorang wanita berinisial JSLP (20) diduga ingin melakukan percobaan bunuh diri di depan pintu gerbang Istana Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat. Percobaan bunuh diri tersebut berhasil digagalkan.

Kasat PPA/PPO Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Rita Oktavia mengungkapkan kronologi percobaan bunuh diri yang dilakukan JSLP pada Minggu (22/3) pukul 23.35 WIB.

Dia menjelaskan, kejadian berawal ketika salah satu anggota Paspampres Pratu Rival yang tengah berjaga dari dalam Istana menaruh curiga terhadap JSLP.

“Setelah diperhatikan ada kecurigaan anggota yang sedang berjaga terhadap perempuan tersebut, selanjutnya mendatangi perempuan tersebut dengan tas sudah berada di bawah, dan sepatu sudah terlepas,” kata Rita, Selasa (24/3/2026).

Selanjutnya, Pratu Rival melaporkan peristiwa tersebut ke danposko serta anggota Brimob yang sedang berjaga di kawasan tersebut.

Setelah itu pada pukul 23,40 WIB, anggota Brimob Resimen Cikeas yakni Briptu Resda, yang berada di tenda putih A11, menerima laporan. Posko Brimob Resimen beserta anggota kemudian mengarah ke tempat kejadian perkara (TKP).

Selanjutnya kata dia, pada pukul 00.10 WIB, dokter dari Bidokes Polres Metro Jakarta Pusat tiba di lokasi kejadian. Pihak dokter berupaya melakukan pendekatan dan komunikasi terhadap JSLP.

“Namun yang bersangkutan terus menjauh setiap kali akan didekati,” ujar Kompol Rita Oktavia.

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/338/3205827/mayat-jtUW_large.jpg
