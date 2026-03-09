Terungkap! Ini Rekaman CCTV Detik-Detik Pria Terjun dari Lantai 3 PIM 2

JAKARTA - Polisi mengungkap rekaman CCTV kasus seorang pria berinisial AY (31) yang diduga bunuh diri dengan cara melompat dari lantai 3 di Pondok Indah Mall (PIM) 2 pada Minggu 8 Maret 2026.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menjelaskan dari rekaman CCTV terlihat korban berada di lantai 3 dan berjalan sendiri ke arah pagar pembatas. Kemudian, korban melompat dan terjatuh di lantai dasar.

“Diketahui melalui CCTV, korban berada di lantai 3 PIM 2 bergerak dengan kehendak sendiri ke arah pagar pembatas lalu melompat dan jatuh di lantai dasar,” kata Budi Hermanto, Senin (9/3/2026).

Budi menyebut hal itu juga dikuatkan dari keterangan beberapa saksi yang merupakan karyawan toko di lantai tersebut. Dia menerangkan, korban jatuh pada pukul 13.03 WIB.

Setelah terjatuh, lanjut Budi, AY sempat diberi penanganan pertama oleh salah satu pengunjung yang berprofesi sebagai dokter. Namun, pada pukul 13.50 WIB, ketika berada di rumah sakit, korban meninggal dunia.

“Pada saat terjatuh, pria tersebut sempat diberi penanganan pertama oleh salah satu pengunjung yang berprofesi sebagai dokter sebelum dibawa ke RS Fatmawati untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Pada pukul 13.50 WIB korban dinyatakan meninggal oleh pihak RS Fatmawati,” ujar dia.

Ia menambahkan, saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait motif korban melakukan aksinya tersebut.

(Arief Setyadi )

