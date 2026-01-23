Tragis! Napi Rutan Cipinang Ditemukan Tewas Tergantung di Pintu Teralis

JAKARTA - Seorang warga binaan, SAK (38) ditemukan dalam kondisi telah tewas tergantung di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur. Kejadian tersebut membuat heboh Rutan Cipinang.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menduga korban tewas bunuh diri dengan cara menggantung dirinya sendiri.

"Benar terjadi seorang warga binaan berinisial SAK (38) ditemukan meninggal dunia diduga bunuh diri dengan cara gantung diri di Rutan Kelas 1 Cipinang," ujarnya pada wartawan, Jumat (23/1/2026).

Menurutnya, SAK ditemukan dalam kondisi tergantung di pintu teralis besi area akses tangga Gedung RA Koesnoen, korban sedang menjalani proses hukum atas kasus penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Dari hasil pemeriksaan awal, SAK ditemukan dengan luka ikatan di bagian lehernya.

Di lokasi kejadian, tambahnya, petugas turut mengamankan barang bukti berupa kain yang dilinting dan diikat menyerupai tali.

"Jenazah telah dibawa ke RS Polri Kramatjati untuk pemeriksaan lebih lanjut dan saat ini peristiwa tersebut masih dalam proses pendalaman Polres Metro Jakarta Timur," katanya.