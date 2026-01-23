Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis! Napi Rutan Cipinang Ditemukan Tewas Tergantung di Pintu Teralis

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |14:31 WIB
Tragis! Napi Rutan Cipinang Ditemukan Tewas Tergantung di Pintu Teralis
Ilustrasi Gantung Diri
A
A
A

JAKARTA - Seorang warga binaan, SAK (38) ditemukan dalam kondisi telah tewas tergantung di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur. Kejadian tersebut membuat heboh Rutan Cipinang.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menduga korban tewas bunuh diri dengan cara menggantung dirinya sendiri.

"Benar terjadi seorang warga binaan berinisial SAK (38) ditemukan meninggal dunia diduga bunuh diri dengan cara gantung diri di Rutan Kelas 1 Cipinang," ujarnya pada wartawan, Jumat (23/1/2026).

Menurutnya, SAK ditemukan dalam kondisi tergantung di pintu teralis besi area akses tangga Gedung RA Koesnoen, korban sedang menjalani proses hukum atas kasus penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Dari hasil pemeriksaan awal, SAK ditemukan dengan luka ikatan di bagian lehernya.

Di lokasi kejadian, tambahnya, petugas turut mengamankan barang bukti berupa kain yang dilinting dan diikat menyerupai tali.

"Jenazah telah dibawa ke RS Polri Kramatjati untuk pemeriksaan lebih lanjut dan saat ini peristiwa tersebut masih dalam proses pendalaman Polres Metro Jakarta Timur," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187032/mayat-oxak_large.jpg
Tragis! Kepsek SMP di Cilincing Tewas Gantung Diri di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170825/viral-L1qX_large.jpg
Viral! Siswi SMP Berusia 13 Tahun di Jaktim Tewas Gantung Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170031/gantung-fzcG_large.jpg
Geger! Pria Asal Bogor Nekat Gantung Diri Usai Istri Minta Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/512/3161836/mayat-aj18_large.jpg
Tahanan Rutan Semarang Tewas Gantung Diri di Jeruji Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/519/3161773/bunuh_diri-FEY6_large.jpg
Pasutri di Tulungagung Akhiri Hidup dengan Minum Racun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/338/3158486/mayat-QhYz_large.jpg
Polisi Dalami Motif Wanita Lompat dari Lantai 33 Apartemen Tebet
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement