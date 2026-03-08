Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria Diduga Bunuh Diri di PIM 2, Polisi Periksa Saksi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |17:30 WIB
Pria Diduga Bunuh Diri di PIM 2, Polisi Periksa Saksi
Bunuh diri di Mal (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Seorang pria diduga bunuh diri di Pondok Indah Mall 2, Jakarta Selatan, pada Minggu (8/3/2026). Polisi saat ini tengah menyelidiki peristiwa tersebut.

Kapolsek Kebayoran Lama, Muhammad Kukuh Islami, membenarkan adanya insiden tersebut. Peristiwa itu dilaporkan terjadi sekitar pukul 13.03 WIB.

“Memang benar ada kejadian itu,” kata Kukuh saat dikonfirmasi.

Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian untuk mengungkap kronologi peristiwa tersebut.

“Kita masih melakukan pengecekan dan memeriksa saksi-saksi di lokasi. Korbannya laki-laki,” ujarnya.

 


