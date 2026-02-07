Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menteri PPPA Ungkap Fakta di Balik Bunuh Diri Siswa SD di NTT

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |20:47 WIB
Menteri PPPA Ungkap Fakta di Balik Bunuh Diri Siswa SD di NTT
Menteri PPPA Arifah Fauzi (foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mengungkap fakta memilukan di balik kasus bunuh diri seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT). 
Menurutnya, tragedi tersebut dipicu oleh akumulasi tekanan psikologis yang dipendam karena korban tidak memiliki ruang untuk bercerita.

"Kalau menurut analisa kami, ini akumulasi dari beberapa persoalan yang dihadapi anak. Tapi kemungkinan besar anak ini tidak punya tempat untuk bercerita," ujar Arifah usai menghadiri acara di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

Arifah menyoroti kuatnya faktor budaya yang masih melekat di masyarakat, terutama stigma terhadap anak laki-laki yang dituntut selalu kuat dan tidak boleh menunjukkan emosi.

“Masih ada budaya bahwa laki-laki tidak boleh cengeng, tidak boleh menangis. Ini bisa membuat anak memendam beban sendiri,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Bunuh diri NTT Siswa SD
