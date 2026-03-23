Terungkap, Suami Cucu Mpok Nori Pernah KDRT hingga Coba Bunuh Diri

JAKARTA - Tersangka pelaku pembunuhan cucu Mpok Nori, Dwintha Anggary yakni Fuad memiliki catatan hitam selama membina rumah tangga dengan korba. Pelaku ternyata kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

1. Riwayat KDRT

Diketahuim, Dwintha Anggary ditemukan tewas di sebuah kamar terkunci di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur (Jaktim) pada Sabtu (21/3/2026). Polisi kemudian menangkap suami siri korban yakni Fuad, yang merupakan warga negara (WN) Irak saat menumpangi bus menuju Pulau Sumatera.

Ketua RT setempat, Nurgiyanto, menjelaskan perilaku sehari-hari Fuad di masyarakat. Sebagai warga negara asing, Fuad dikenal sebagai pribadi yang lumayan tertutup. Salah satunya karena terkendala bahasa.

Namun, Nurgiyanto tak menampik pria tersebut pernah memiliki riwayat kasus KDRT kepada Anggary.

"Kalau KDRT itu pernah diinformasikan juga sama pengurus. Akhirnya pada saat itu juga saya mediasi, saya sidanglah secara khusus," kata Nurgiyanto di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Senin (23/3/2026).

2. Coba Bunuh Diri

Bahkan, sebulan sebelum kejadian pembunuhan, pelaku sempat nekat ingin mencoba mengakhiri hidup dengan melukai diri sendiri menggunakan senjata tajam.

Disinyalir, sikap itu karena depresi setelah diminta bercerai oleh korban.

"Dia enggak terima istrinya minta cerai. Dia melukai dirinya sendiri. Ibunya (korban) takut karena dia bawa-bawa senjata tajam, mertuanya diancam makanya langsung lapor ke polsek," kata Nurgiyanto.