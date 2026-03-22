Detik-Detik WN Irak Pembunuh Istri Siri di Cipayung Ditangkap saat Naik Bus ke Sumatera

JAKARTA - Polisi menangkap warga negara (WN) Irak berinisial F, suami siri wanita berinisial DA (37), yang ditemukan tewas di sebuah kamar kontrakan terkunci di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. F ditangkap saat menumpangi bus menuju Pulau Sumatera.

"Tersangka diamankan pada Sabtu (21/3/2026) sekitar pukul 12.49 WIB di Jalan Tol Tangerang-Merak KM 68 Banjaragung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, saat menumpang bus menuju Sumatera," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin, Minggu (22/3/2026).

Polisi juga telah menetapkan F sebagai tersangka dan dijerat Pasal 458 subsider Pasal 468 KUHP. Iman mengatakan F telah dibawa ke Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Motif

Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Alfian Nurrizal, mengungkap motif F tega menghabisi korban. Alfian mengatakan korban ingin berpisah, namun F menolak.

"Korban ingin pisah hubungannya dengan tersangka, namun tersangka tidak mau," ujar Kombes Alfian Nurrizal, Minggu.