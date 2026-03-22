Detik-Detik WN Irak Pembunuh Istri Siri di Cipayung Ditangkap saat Naik Bus ke Sumatera

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |15:59 WIB
Ilustrasi penjara (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Polisi menangkap warga negara (WN) Irak berinisial F, suami siri wanita berinisial DA (37), yang ditemukan tewas di sebuah kamar kontrakan terkunci di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. F ditangkap saat menumpangi bus menuju Pulau Sumatera.

"Tersangka diamankan pada Sabtu (21/3/2026) sekitar pukul 12.49 WIB di Jalan Tol Tangerang-Merak KM 68 Banjaragung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, saat menumpang bus menuju Sumatera," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin, Minggu (22/3/2026).

Polisi juga telah menetapkan F sebagai tersangka dan dijerat Pasal 458 subsider Pasal 468 KUHP. Iman mengatakan F telah dibawa ke Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Tersangka telah dibawa ke Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," ujarnya.

Motif

Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Alfian Nurrizal, mengungkap motif F tega menghabisi korban. Alfian mengatakan korban ingin berpisah, namun F menolak.

"Korban ingin pisah hubungannya dengan tersangka, namun tersangka tidak mau," ujar Kombes Alfian Nurrizal, Minggu.

