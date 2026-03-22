Polisi Ungkap Motif WN Irak Bunuh Istri Siri di Cipayung Jaktim

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |15:03 WIB
JAKARTA - Polisi mengungkap motif warga negara (WN) Irak berinisial F yang merupakan suami siri wanita berinisial DA (37), yang ditemukan tewas di sebuah kamar terkunci di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur (Jaktim). Polisi menyebutkan, pelaku tega membunuh korban karena tak mau diajak berpisah.

“Korban ingin pisah hubungannya dengan tersangka, namun tersangka tidak mau," ucap Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Alfian Nurrizal kepada wartawan, Minggu (22/3/2026).

Alfian mengatakan, pelaku dijerat Pasal 458 subsider Pasal 468 KUHP. Dia mengatakan pelaku ditangkap di Cikupa, Tangerang, Banten.

"Pembunuhan dilakukan sekitar Kamis malam dan diketahui pada Sabtu pagi," ujar dia.

Sebelumnya, korban ditemukan pada Sabtu (21/3/2026), pukul 04.30 WIB. Mulanya, ibu korban berinisial B mendatangi kontrakan korban pada Sabtu (21/3), pukul 03.00 WIB.

“Kemudian melihat pintu kontrakan terkunci dari dalam rumah,” Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya AKBP Ressa Fiardi dalam keterangannya dikutip Minggu (22/3/2026).

Saat itu, kakak korban berinisial A kemudian membuka pintu rumah. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di lantai dengan kondisi darah sudah mengering.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/338/3208283//mayat-8dKn_large.jpg
Terungkap! Pembunuh Wanita Terkunci di Kontrakan Jaktim Suami Siri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/338/3208277//tangkap-ABIR_large.jpg
Pelaku Pembunuhan Wanita di Kontrakan Cipayung Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/338/3208259//wanita_tewas_di_cipayung_jaktim-ClvL_large.jpg
Wanita Tewas Terkunci Dalam Rumah Kontrakan di Cipayung Jaktim, Ada Luka Sayatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/338/3206400//viral-2QPy_large.jpg
Pembunuh Aktivis Ermanto Usman Ditembak Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/338/3206353//pembunuhan-Uc2h_large.jpg
Polisi Pastikan Aktivis Ermanto Usman Dibunuh Perampok Bukan karena Kritik Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/338/3206136//mayat-qvdS_large.jpg
Berawal Cekcok, Begini Kronologi Wanita 'Tinggal Tulang' Dibunuh Suami Siri di Depok
