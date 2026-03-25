Polisi: Perempuan yang Mencoba Bunuh Diri di Depan Istana Merdeka Alami Depresi

Seorang wanita muda dilaporkan mencoba bunuh diri di depan Istana Merdeka.

JAKARTA – Percobaan bunuh diri yang dilakukan seorang perempuan berinisial JSLP (20) di depan pintu gerbang Istana Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat, pada Minggu (22/3/2026), diduga dipicu masalah keluarga. Pihak kepolisian mengatakan bahwa JSLP memiliki masalah berat dan depresi yang memicu aksinya tersebut.

“Motifnya sebenarnya, dia (korban) punya permasalahan keluarga. Pertama, permasalahan keluarga besarnya, maksudnya orang tuanya. Kedua, permasalahan internalnya, pribadi dia,” kata Kasat PPA/PPO Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Rita Oktavia, kepada wartawan, Rabu (25/3/2026).

“Jadi memang terlalu banyak permasalahan sehingga dia depresi,” sambung Rita.

Rita mengungkapkan bahwa korban tengah menjalani perawatan kejiwaan di RSCM. Hal itu, kata dia, terbukti dari adanya catatan rekam medis milik JSLP.

“Kita bisa bilang begitu karena memang pada saat anggota saya membawa ke Polres, lalu kita cek semua tasnya, ternyata dia membawa kontrol pasien, yakni buku rekam medis kejiwaan,” ujarnya.