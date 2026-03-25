Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi: Perempuan yang Mencoba Bunuh Diri di Depan Istana Merdeka Alami Depresi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 25 Maret 2026 |10:08 WIB
Seorang wanita muda dilaporkan mencoba bunuh diri di depan Istana Merdeka.
A
A
A

JAKARTA – Percobaan bunuh diri yang dilakukan seorang perempuan berinisial JSLP (20) di depan pintu gerbang Istana Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat, pada Minggu (22/3/2026), diduga dipicu masalah keluarga. Pihak kepolisian mengatakan bahwa JSLP memiliki masalah berat dan depresi yang memicu aksinya tersebut.

“Motifnya sebenarnya, dia (korban) punya permasalahan keluarga. Pertama, permasalahan keluarga besarnya, maksudnya orang tuanya. Kedua, permasalahan internalnya, pribadi dia,” kata Kasat PPA/PPO Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Rita Oktavia, kepada wartawan, Rabu (25/3/2026).

“Jadi memang terlalu banyak permasalahan sehingga dia depresi,” sambung Rita.

Rita mengungkapkan bahwa korban tengah menjalani perawatan kejiwaan di RSCM. Hal itu, kata dia, terbukti dari adanya catatan rekam medis milik JSLP.

“Kita bisa bilang begitu karena memang pada saat anggota saya membawa ke Polres, lalu kita cek semua tasnya, ternyata dia membawa kontrol pasien, yakni buku rekam medis kejiwaan,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement