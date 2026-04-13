Polisi Tangkap Pelaku Pemalakan Sopir Bajaj di Tanah Abang

JAKARTA - Polisi menangkap tersangka pemalakan sopir bajaj di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang viral di media sosial. Pelaku berinisial DP (27) kini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Polres Metro Jakarta Pusat.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Reynold E.P. Hutagalung menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir segala bentuk aksi premanisme di wilayah hukumnya.

“Pelaku sudah kami amankan. Kami pastikan setiap tindakan yang meresahkan masyarakat, sekecil apa pun, akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” kata Reynold, Senin (13/4/2026).

Ia juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan setiap tindakan yang meresahkan melalui layanan 110. “Masyarakat jangan ragu melapor agar dapat segera kami tindak lanjuti,” ujarnya.

Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, 12 April 2026, sekitar pukul 16.00 WIB di kawasan Pasar Blok A Tanah Abang, Jalan KH Mas Mansyur, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang. Dalam kejadian itu, korban mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp2.000.