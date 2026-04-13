Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Pelaku Pemalakan Sopir Bajaj di Tanah Abang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |09:33 WIB
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap tersangka pemalakan sopir bajaj di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang viral di media sosial. Pelaku berinisial DP (27) kini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Polres Metro Jakarta Pusat.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Reynold E.P. Hutagalung menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir segala bentuk aksi premanisme di wilayah hukumnya.

“Pelaku sudah kami amankan. Kami pastikan setiap tindakan yang meresahkan masyarakat, sekecil apa pun, akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” kata Reynold, Senin (13/4/2026).

Ia juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan setiap tindakan yang meresahkan melalui layanan 110. “Masyarakat jangan ragu melapor agar dapat segera kami tindak lanjuti,” ujarnya.

Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, 12 April 2026, sekitar pukul 16.00 WIB di kawasan Pasar Blok A Tanah Abang, Jalan KH Mas Mansyur, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang. Dalam kejadian itu, korban mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp2.000.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/338/3212037//pemalakan-ODHd_large.jpg
Polisi Buru Preman yang Palak Sopir Bajaj Rp100 Ribu di Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/338/3212013//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-NXa9_large.jpg
Sopir Bajaj Dipalak Rp100 Ribu per Hari di Tanah Abang, Ini Respons Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/340/3211998//viral-f9Rz_large.jpg
Palak Rombongan Emak-Emak saat Acara Halal Bihalal, Polisi Ini Bernasib Tragis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/338/3211781//viral-a1Z5_large.jpg
Viral Preman Tanah Abang Palak Tukang Bakso, Ditangkap Polisi Meringis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/338/3211715//viral-HEtF_large.jpg
Viral! Bang Jago Ngamuk di Tanah Abang, Palak Pedagang Bakso Rp100 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/338/3209337//viral-po9x_large.jpg
Viral Mobil Pelat Luar Jakarta Dipalak di Tanah Abang, 2 Pelaku Ditangkap!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement