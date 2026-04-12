HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Buru Preman yang Palak Sopir Bajaj Rp100 Ribu di Tanah Abang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 12 April 2026 |22:05 WIB
JAKARTA – Polisi melakukan penyelidikan terkait aksi pemalakan yang diduga dilakukan oleh preman terhadap sopir bajaj sebesar Rp100 ribu di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat ini, pelaku tengah diburu.

“Saat ini anggota masih melakukan penyelidikan untuk menemukan pelaku yang diduga melakukan pemalakan,” kata Kapolsek Tanah Abang, AKBP Dhimas Prasetyo, kepada wartawan, Minggu (12/4/2026).

Ia menjelaskan, pihaknya juga berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait guna mencegah aksi premanisme di wilayah tersebut.

“Dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, misalnya kecamatan, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan, untuk melaksanakan patroli bersama di wilayah rawan pungli,” ujarnya.

Adapun video yang diunggah akun Instagram @jakarta.terkini memperlihatkan detik-detik aksi pemalakan terhadap sopir bajaj di kawasan Tanah Abang. Video tersebut direkam oleh penumpang yang berada di dalam bajaj.

Saat kendaraan melaju, sopir tiba-tiba dihampiri oleh pelaku. Pelaku kemudian meminta sejumlah uang kepada sopir tersebut.

 

Sopir Bajaj Dipalak Rp100 Ribu per Hari di Tanah Abang, Ini Respons Pramono
