Palak Rombongan Emak-Emak saat Acara Halal Bihalal, Polisi Ini Bernasib Tragis

GROBOGAN - Viral aksi oknum anggota Bhabinkamtibmas di Grobogan, Jawa Tengah, diduga melakukan pungutan liar (pungli). Oknum tersebut meminta uang keamanan ke rombongan emak-emak saat acara halal bihalal di Lapangan Desa Kunjeng, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Oknum polisi tersebut saat ini telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan intensif di Propam Polres Grobogan.

Kronologi bermula saat rombongan emak-emak tersebut sedang berkumpul halal bihalal sambil menunggu anak-anak mereka berlatih sepak bola.

Dalam rekaman video amatir milik warga, oknum polisi itu terlihat meminta uang sebesar Rp200 Ribu dengan dalih untuk biaya keamanan dua orang petugas.

Merasa ada yang janggal, salah satu warga kemudian mencoba mengonfirmasi tujuan permintaan uang tersebut sambil merekam menggunakan ponsel.

Namun bukannya memberikan penjelasan, oknum polisi tersebut justru tersulut emosi. Ia sempat berusaha merebut paksa ponsel milik warga dan berupaya menghapus rekaman video tersebut.

"Kami sempat tanya uang keamanan itu untuk apa, tapi tidak direspon dengan jelas. Katanya itu bagian dari kebijakan Polsek," ujar salah satu warga di lokasi, Anis Aminah, Minggu (12/4/2026).