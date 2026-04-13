Polisi Tes Urine Pemalak Sopir Bajaj di Tanah Abang, Ini Hasilnya!

JAKARTA - Polisi menangkap DP (27), pelaku pemalakan terhadap sopir bajaj di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Polisi juga melakukan pemeriksaan urine terhadap pelaku.

"Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelaku negatif penggunaan narkoba berdasarkan tes urine," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold EP Hutagalung, kepada wartawan, Senin (13/4/2026).

Reynold menjelaskan, sopir bajaj mengalami kerugian sebesar Rp2.000. Ia meminta masyarakat tidak ragu melaporkan kejadian serupa kepada polisi.

"Kami pastikan setiap tindakan yang meresahkan masyarakat, sekecil apa pun, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.

Video yang diunggah akun Instagram @jakarta.terkini memperlihatkan detik-detik aksi pemalakan terhadap sopir bajaj di Tanah Abang. Video tersebut direkam oleh penumpang yang berada di dalam bajaj.

Saat kendaraan melaju, sopir tiba-tiba dihampiri pelaku yang kemudian meminta uang. Dalam percakapan antara perekam video dan sopir, disebutkan nominal yang diminta cukup besar, yakni hingga Rp100.000 per hari.

“Kalau di Tanah Abang memang seperti itu ya, diminta apa tuh? Tapi palak atau apa sih, Bang?” tanya penumpang.