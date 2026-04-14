Preman Palak Sopir Bajaj Rp100 Ribu di Tanah Abang Ditangkap, Ini Motifnya

JAKARTA – Polisi menangkap DP (27), pelaku pemalakan terhadap sopir bajaj di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Polisi menyebutkan, pelaku menjalankan aksinya seorang diri.

“Pelaku beraksi sendiri. Belum pernah (kena tindak pidana),” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra, dikutip Selasa (14/4/2026).

Sementara motifnya, kata Roby, pelaku melancarkan aksinya karena masalah ekonomi. “Motifnya ya ekonomi,” ujarnya.

Roby menambahkan, saat ini pihak kepolisian masih mencari korban dan saksi yang melihat kejadian tersebut. “Itu juga enggak ada korbannya sampai sekarang. Kami masih mencari saksinya. Untuk video viral itu juga kami masih mencari siapa yang pertama mengunggah agar bisa mendapatkan saksi,” jelasnya.

Adapun video yang diunggah akun Instagram @jakarta.terkini memperlihatkan detik-detik aksi pemalakan oleh preman di Tanah Abang terhadap sopir bajaj. Video ini direkam penumpang yang berada di dalam bajaj tersebut.

Saat kendaraan berjalan, tiba-tiba sopir yang berada di kursi kemudi dihampiri pelaku. Pelaku kemudian meminta uang kepada sopir tersebut.

Dalam percakapan antara perekam video dan sopir, nominal yang diminta cukup besar. Pelaku disebut meminta uang hingga Rp100.000.