Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Preman Palak Sopir Bajaj Rp100 Ribu di Tanah Abang Ditangkap, Ini Motifnya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |08:40 WIB
Ilustrasi pelaku pemalakan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Polisi menangkap DP (27), pelaku pemalakan terhadap sopir bajaj di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Polisi menyebutkan, pelaku menjalankan aksinya seorang diri.

“Pelaku beraksi sendiri. Belum pernah (kena tindak pidana),” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra, dikutip Selasa (14/4/2026).

Sementara motifnya, kata Roby, pelaku melancarkan aksinya karena masalah ekonomi. “Motifnya ya ekonomi,” ujarnya.

Roby menambahkan, saat ini pihak kepolisian masih mencari korban dan saksi yang melihat kejadian tersebut. “Itu juga enggak ada korbannya sampai sekarang. Kami masih mencari saksinya. Untuk video viral itu juga kami masih mencari siapa yang pertama mengunggah agar bisa mendapatkan saksi,” jelasnya.

Adapun video yang diunggah akun Instagram @jakarta.terkini memperlihatkan detik-detik aksi pemalakan oleh preman di Tanah Abang terhadap sopir bajaj. Video ini direkam penumpang yang berada di dalam bajaj tersebut.

Saat kendaraan berjalan, tiba-tiba sopir yang berada di kursi kemudi dihampiri pelaku. Pelaku kemudian meminta uang kepada sopir tersebut.

Dalam percakapan antara perekam video dan sopir, nominal yang diminta cukup besar. Pelaku disebut meminta uang hingga Rp100.000.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement