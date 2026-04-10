Viral Preman Tanah Abang Palak Tukang Bakso, Ditangkap Polisi Meringis

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |22:16 WIB
JAKARTA - Polsek Tanah Abang menangkap tiga pelaku pemalakan kepada pedagang bakso. Adapun aksi pemalakan ini viral di media sosial karena pelaku mengancam korban dengan memecahkan mangkok dagangnya.

Kapolsek Metro Tanah Abang, AKBP Dhimas Prasetyo mengatakan, pihaknya menerima informasi dari masyarakat terkait adanya tindak pidana pemerasan dengan ancaman pada Kamis (9/4).

Berdasarkan laporan tersebut, petugas langsung meminta keterangan korban dan tak lama kemudian pelaku berhasil ditangkap.

"Lanjut piket reskrim mengambil keterangan korban dan melakukan koordinasi dengan pak RW,berhasil membawa pelaku berjumlah 3 orang," kata Dhimas dalam keterangannya, Jumat (10/4).

Adapun ketiga pelaku merupakan warga Kampung Bali itu berinisial TDT (26), DA (36), dan OP (36). Ketiga pelaku diduga meminta uang keamanan Rp300 ribu kepada pedagang tersebut.

"Pelapor sedang dagang bakso di TKP dateng tiga orang pelaku meminta uang jatah keamanan sebesar Rp300.000 sambil mengancam akan menusuk apabila tidak diberikan," ucapnya.

Ketiganya langsung dibawa ke Polsek Tanah Abang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Petugas menyita barang bukti berupa senjata tajam (Sajam).

Selain itu barang bukti yang diamankan, ketiga pelaku ternyata positif methamphetamine atau sabu bedasarkan hasil tes urine yang dilakukan.

"Sita barang bukti sajam. Cek urine dengan hasil Ketiga nya positif methamphetamine," ucapnya.

 

