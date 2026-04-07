Momen Menteri Ara Debat dengan Hercules soal Lahan di Tanah Abang

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |09:08 WIB
Momen Menteri Ara Debat dengan Hercules soal Lahan di Tanah Abang
Momen Menteri Ara Debat dengan Hercules soal Lahan di Tanah Abang (Instagram/@maruararsirait)
JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), meninjau lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat itu, Ara terlihat sempat berdebat dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB), Rosario de Marshall alias Hercules.

1. Ara Debat dengan Hercules

Hal itu terlihat dari unggahan akun Instagram resmi Ara @maruararsirait. Mulanya tampak Ara rapat dengan pihak KAI dan swasta untuk program pembangunan rumah layak huni.

Dalam rapat tersebut, Ara mempertanyakan legalitas dari lahan yang dimiliki PT KAI di Tanah Abang. Perwakilan KAI yang hadir terlihat meyakinkan Ara bahwa lahan kosong itu merupakan milik KAI yang sekarang justru dikuasai oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) secara ilegal.

Setelah rapat tersebut, Ara bersama jajarannya terlihat berkunjung ke sebuah lahan kosong. Hadir pula dalam kunjungan tersebut Hercules.

"Tujuan saya mau membangun untuk rumah rakyat di sini. Jadi bukan untuk pengembang-pengembang dan sebagainya," ucap Maruarar kepada Hercules.

Hercules terlihat menjelaskan soal hak pengelolaan lahan (HPL). Menurut Ketua Umum GRIB itu, dirinya akan menyerahkan apabila memang menyerahkan lahan itu apabila HPL bisa ditunjukkan.

"HPL itu untuk mengelola lahan, tapi bukan untuk memiliki. Kalau ini negara punya, hari ini pun saya serahkan," jawab Hercules.

Berita Terkait
