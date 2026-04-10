HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Bang Jago Ngamuk di Tanah Abang, Palak Pedagang Bakso Rp100 Ribu

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |17:25 WIB
Viral pria palak dan merusak dagangan pedagang bakso di Tanah Abang, Jakarta Pusat (Foto: Media sosial)
JAKARTA - Aksi pemalakan kepada pedagang bakso di Tanah Abang, Jakarta Pusat, viral di media sosial. Pelaku bahkan mengancam memecahkan mangkuk dagangannya bila uang yang diminta tidak diberikan.

Dalam video yang diunggah, pelaku diduga meminta uang Rp100 ribu kepada pedagang tersebut. Sempat terjadi ketegangan antara keduanya karena pelaku meminta pedagang untuk memberikan uang segera mungkin.

Terlihat pelaku memecahkan beberapa mangkuk milik pedagang itu. Padahal, pedagang telah menyanggupi untuk membayar dengan jangka waktu yang ia tentukan.

“Nih gua pecahin lagi (mangkuknya),” ujar diduga pelaku.

“Pecahin enggak apa-apa, terserah lu. Gua mau bayar tapi tanggal 1,” kata pedagang itu.

Kapolsek Metro Tanah Abang, AKBP Dhimas Prasetyo, menyebut pihaknya telah mengambil keterangan korban. Tim Reskrim Polsek Tanah Abang juga telah menangkap tiga orang pelaku.

“Piket Reskrim mengambil keterangan korban dan melakukan koordinasi dengan Pak RW, berhasil membawa pelaku berjumlah 3 orang,” kata Dhimas, Jumat (10/4/2026).

(Arief Setyadi )

