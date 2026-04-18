JAKARTA - Sebanyak 1.647 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal pertandingan sepakbola Clash of Legends antara Barcelona Legends vs DRX World Legends di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta Pusat pada Sabtu (18/4/2026) malam ini.

“Sebanyak 1.647 personel kami kerahkan untuk mengamankan pertandingan di GBK. Kami ingin memastikan para penonton bisa menikmati laga dengan rasa aman dan nyaman,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Reynold E.P. Hutagalung dalam keterangannya Sabtu (18/4/2026).

Dia mengatakan, pengamanan tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga pelayanan kepada masyarakat yang datang menikmati pertandingan.

Dia menuturkan, personel gabungan yang terdiri atas Polri, TNI, Pemprov DKI, dan unsur terkait lainnya disebar di sejumlah titik, mulai dari pintu masuk stadion, area tribun, hingga kawasan sekitar Senayan.

“Kehadiran petugas juga diharapkan dapat membantu kelancaran arus masuk dan keluar penonton,” ujarnya.