Momen Prabowo Gandeng Megawati di Istana Merdeka

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |16:22 WIB
Prabowo gandeng Megawati di Istana Negara (foto: Biro Pers Kepresidenan)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan momen keakraban saat bertemu Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Dalam momen tersebut, Prabowo terlihat menggandeng Megawati saat menuruni anak tangga Istana Merdeka. Gestur tersebut menjadi sorotan sebagai simbol kedekatan dan penghormatan antarpemimpin bangsa.

Pertemuan keduanya berlangsung dalam suasana hangat, terlebih karena dilakukan menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Momen itu juga dibagikan Prabowo melalui akun media sosial resminya, @prabowo. Dalam unggahannya, ia menyebut pertemuan tersebut sebagai bagian dari silaturahmi kebangsaan.

“Pada hari ke-29 bulan Ramadan menjelang Idulfitri 1447 H, saya menerima Presiden ke-5 RI, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri, di Istana Merdeka. Pertemuan ini melanjutkan silaturahmi antarpemimpin bangsa,” tulis Prabowo.

Pertemuan ini dinilai sebagai sinyal kuat terjalinnya komunikasi dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh nasional, terutama dalam momentum bulan suci Ramadhan.

(Awaludin)

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207863//prabowo_bertemu_megawati-deFZ_large.jpeg
