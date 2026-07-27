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Dokter Muda Wanita Tewas Jatuh dari Lantai 18 Apartemen Kalibata

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |12:33 WIB
Dokter Muda Wanita Tewas Jatuh dari Lantai 18 Apartemen Kalibata
Ilustrasi Dokter Muda Wanita Tewas
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JAKARTA - Seorang dokter internship berinisial SZM tewas setelah diduga terjatuh dari lantai 18 Apartemen di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan pada Minggu (26/7/2026). Korban diketahui seorang perempuan.

Informasi tersebut dibenarkan oleh Kapolsek Pancoran Kompol Mansur. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Minggu (26/7) sekitar pukul 14.13 WIB.

"Benar, ada yang loncat sekitar jam 14.13 WIB. Korban dokter," kata Kompol Mansur saat dihubungi wartawan, Senin (27/7/2026).

Mansur mengatakan, berdasarkan penyelidikan sementara, korban tinggal berdua bersama ibunya di unit apartemen tersebut. Sebelum kejadian, sang ibu mengajak korban pergi ke mal. Namun ajakan itu ditolak dan korban memilih tetap berada di apartemen.

“Korban tinggal berdua sama ibunya. Saat itu ibunya mengajak pergi ke mal, tetapi korban tidak mau dan tetap di unit,” ujar dia.

Setelah ibunya pergi, korban mengunci pintu apartemen dari dalam. Namun tidak lama kemudian, korban diduga melompat dari jendela apartemen yang berada di lantai 18.

“Setelah ibunya pergi, pintu dikunci dari dalam oleh korban. Di situlah korban diduga melompat dari jendela untuk mengakhiri hidupnya,” ungkapnya.

 

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