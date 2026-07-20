Tragis! Pria Tewas Terjatuh dari Lantai 46 Apartemen Mewah di Jaksel

JAKARTA - Seorang pria berinisial RMN ditemukan tewas mengenaskan di balkon lantai 2 Hotel Setiabudi, Jakarta Selatan. Korban diduga meloncat dari lantai 46 apartemen.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, korban ditemukan di balkon lantai 2 Hotel The G, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan.

"Benar, Polsek Metro Setiabudi telah melakukan pengecekan TKP terkait adanya seseorang yang ditemukan terjatuh di Balkon Lantai 2 Hotel The G, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Korban berinisial RMN," kata Kombes Budi, Senin (20/7/2026).

Budi melanjutkan, berdasarkan keterangan saksi dan pengecekan CCTV, korban datang melalui apartemen menuju rel gondola lantai 46. Korban kemudian melompat hingga jatuh ke balkon lantai 2 Hotel G.

"Dari hasil keterangan saksi dan pengecekan CCTV, korban diduga datang seorang diri ke Apartemen Master Piece. Kemudian menuju area rel gondola lantai 46 dan melompat hingga terjatuh di balkon lantai 2 Hotel The G," ujar Budi.

Sementara, erkait informasi mengenai hubungan keluarga korban dengan pihak tertentu, hal tersebut masih didalami Polsek Metro Setiabudi. Kasus ditangani Polsek Setiabudi. “Masih kita dalami,” singkatnya.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.