Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Apa Motif Dokter Muda Wanita Lompat dari Lantai 18 Apartemen Kalibata?

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |16:52 WIB
Apa Motif Dokter Muda Wanita Lompat dari Lantai 18 Apartemen Kalibata?
Ilustrasi Mayat Lompat
A
A
A

JAKARTA- Polisi masih mendalami motif seorang dokter muda berinisal SZM (24) tewas usai terjatuh dari lantai 18 apartemen kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Diduga korban lompat dari apartmen.

"Keterangan dari saksi, sampai saat ini kita belum bisa minta keterangan keluarga karena yang pasti sedang berduka,” ujar Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur pada wartawan, Senin (27/7/2026).

 “Jadi, belum ada informasi apa pun terkait motif karena tekanan pekerjaan, apa ada hal lainnya, itu sampai sekarang belum dapat penjelasan," sambungnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, sebelum loncat dari kamarnya di lantai 18 apartemen kawasan Kalibata, korban sempat diajak ibunya ke mall, tapi korban tidak mau.

Korban pun sendirian di kamar apartemennya dengan kondisi pintu terkunci hingga akhirnya korban ditemukan meninggal di dek bawah salah satu bangunan tower.

"Setelah orangtuanya pergi, pintu dikunci dari dalam oleh si korban. Terus, di situlah akhirnya si korban ini lompat dari jendela untuk mengakhiri hidupnya dari lantai 18," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/338/3232547//viral-PX5F_large.jpg
Dokter Muda Wanita Tewas Jatuh dari Lantai 18 Apartemen Kalibata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/337/3232319//ilustrasi-2n5C_large.jpg
Ungkap Hasil Investigasi Kematian Dokter Internsip di Lampung, Kemenkes: Tak Terkait Perundungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/340/3231743//viral-n0kG_large.jpg
Dokter Koas FKUI Ditemukan Tewas di Penginapan Lampung, Ini Kronologi Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/338/3231138//viral-4Zrz_large.jpg
Tragis! Pria Tewas Terjatuh dari Lantai 46 Apartemen Mewah di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/340/3230542//pembunuhan-cvG4_large.jpg
ASN Nias Tewas Lompat dari Lantai 12 Apartemen Diperas 2 Cewek Open BO, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/340/3230210//viral-3LMs_large.jpg
Dokter PPDS Ditemukan Tewas Mengenaskan di Samping RSUD Siak, Begini Kronologi Lengkapnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement