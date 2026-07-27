Apa Motif Dokter Muda Wanita Lompat dari Lantai 18 Apartemen Kalibata?

JAKARTA- Polisi masih mendalami motif seorang dokter muda berinisal SZM (24) tewas usai terjatuh dari lantai 18 apartemen kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Diduga korban lompat dari apartmen.

"Keterangan dari saksi, sampai saat ini kita belum bisa minta keterangan keluarga karena yang pasti sedang berduka,” ujar Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur pada wartawan, Senin (27/7/2026).

“Jadi, belum ada informasi apa pun terkait motif karena tekanan pekerjaan, apa ada hal lainnya, itu sampai sekarang belum dapat penjelasan," sambungnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, sebelum loncat dari kamarnya di lantai 18 apartemen kawasan Kalibata, korban sempat diajak ibunya ke mall, tapi korban tidak mau.

Korban pun sendirian di kamar apartemennya dengan kondisi pintu terkunci hingga akhirnya korban ditemukan meninggal di dek bawah salah satu bangunan tower.

"Setelah orangtuanya pergi, pintu dikunci dari dalam oleh si korban. Terus, di situlah akhirnya si korban ini lompat dari jendela untuk mengakhiri hidupnya dari lantai 18," tuturnya.